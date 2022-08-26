Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Ankara'daki su, metreküp cinsinden en pahalı su"

Turgut Altınok, şunları söyledi: "Ankara'da vatandaşlardan ve iş yerlerinden su faturaları konusunda çok büyük şikayet ve tepki var. Diyorlar ki 'Musluktan su değil ateş akıyor, cebimizi yakıyor.' Hatta bazı iş yerleri çok fazla su faturası gelmesinden dolayı personeline duş almayı yasaklamış. Su faturaları aboneye göre değişiyor. Ankara'da su bir yıl içinde yüzde 250'ye kadar zamlanmıştır. Bir sene önce 79 lira gelen aboneye şu an 254 lira su faturası gelmiştir."
"ZENGİNİN KULLANDIĞI SU UCUZLATILDI"
"Hanede yaşayanların sayısında artış yok. Bazı yerlerde su faturaları elektrik faturalarından daha çok gelmeye başlamıştır. Bir de geçen alınan kararda yanlışlık vardır. '15 metreküp ve altı tüketenlerin suyuna zam yapılmaması veya ucuzlatılması. Çok tüketenden çok alınması.' yönündeki karar. Şunu unutmayın ki suyu kim çok tüketiyorsa onlar hane sayısı çok olan ailelerdir. Dolayısıyla zenginin kullandığı su ucuzlatıldı ama fakir ve orta gelirli vatandaşın su fiyatı ise zamlandırıldı. Çarpanına baktığımız zaman şu anda Ankara'daki su, metreküp cinsinden en pahalı sudur. Bu anlamda vatandaşımızdan çok sayıda şikayet var."
"BELEDİYE MECLİSİMİZ SU FİYATLARININ İNDİRİLMESİ KONUSUNDA TOPLANMALI"
"Vatandaşlarımız, 'su dolarla mı, avro ile mı geliyor, yurt dışından mı geliyor, Allah'ın verdiği su elektrikten daha pahalı' diyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçimden önce su fiyatlarının yüksek olduğunu, sudan para kazanma amaçları olmayacağını söylemişti. Ama söylediği ile yaptığı çok farklı. Çok sayıda vatandaşımızın su faturalarından şikayeti var. Belediye meclisimiz, vatandaşlarımızın şu anki durumunu da göz önüne alarak su fiyatlarının indirilmesi konusunda toplanmalıdır. Konutlarda ve ticarethanelerde vatandaştan büyük talep ve beklenti var. Böyle zor dönemlerden geçerken herkes elinden geleni yapmalı."
"MANSUR YAVAŞ'IN SEÇİMDEN ÖNCE SÖYLEDİĞİ FARKLI, SEÇİMDEN SONRA YAPTIĞI TAMAMEN FARKLI"
"Mesela biz emlak vergilerini Ankara'da en az artıran belediyeyiz. Yani vatandaşı para olarak görmüyoruz. 'Vatandaştan nasıl daha çok para alırız' hesabında değiliz. Bu paralar vatandaşın. Bu imkanlar, bu kurumlar vatandaşın.. Vatandaşımızın parasını nasıl hizmete çevirip onlara geri veririz, bunun derdindeyiz. Şu an belediyemize ait düğün salonları ve mahalle konaklarının tamamı; düğün yapan, nişan yapan, toplantı yapan, sünnet yapan, kına yapan, asker uğurlaması yapan herkese ücretsiz hizmet veriyor. Ayrıca Deniz Dünyası, buz pateni pisti, çocuk lunaparkı ücretsizdir. Yani yaptığımız eserlerde vatandaşımızı mutlaka düşünüyoruz. Sosyo-ekonomik durumu düşünüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanının seçimden önce söylediği farklı, seçimden sonra yaptığı tamamen farklıdır. Acilen Ankara'da su fiyatlarını düşürmesi lazım vatandaşlarımızdan böyle bir talep var."
YAVAŞ: "SUDAN PARA KAZANILMAYACAĞINA İNANIYORUZ"
Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.
"SU PARASINI TAYİN EDERKEN, MALİYET ATI ÇOK CÜZİ KARLA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulundu.