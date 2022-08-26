Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Ankara'daki su, metreküp cinsinden en pahalı su"

Turgut Altınok, şunları söyledi: "Ankara'da vatandaşlardan ve iş yerlerinden su faturaları konusunda çok büyük şikayet ve tepki var. Diyorlar ki 'Musluktan su değil ateş akıyor, cebimizi yakıyor.' Hatta bazı iş yerleri çok fazla su faturası gelmesinden dolayı personeline duş almayı yasaklamış. Su faturaları aboneye göre değişiyor. Ankara'da su bir yıl içinde yüzde 250'ye kadar zamlanmıştır. Bir sene önce 79 lira gelen aboneye şu an 254 lira su faturası gelmiştir."



"ZENGİNİN KULLANDIĞI SU UCUZLATILDI"

"Hanede yaşayanların sayısında artış yok. Bazı yerlerde su faturaları elektrik faturalarından daha çok gelmeye başlamıştır. Bir de geçen alınan kararda yanlışlık vardır. '15 metreküp ve altı tüketenlerin suyuna zam yapılmaması veya ucuzlatılması. Çok tüketenden çok alınması.' yönündeki karar. Şunu unutmayın ki suyu kim çok tüketiyorsa onlar hane sayısı çok olan ailelerdir. Dolayısıyla zenginin kullandığı su ucuzlatıldı ama fakir ve orta gelirli vatandaşın su fiyatı ise zamlandırıldı. Çarpanına baktığımız zaman şu anda Ankara'daki su, metreküp cinsinden en pahalı sudur. Bu anlamda vatandaşımızdan çok sayıda şikayet var."