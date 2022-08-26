Mahkeme ölen kadının telefonunda "sadakatsizlik" arıyor! Kadın cinayetinde skandal araştırma

MAHKEMEDEN SKANDAL ARAŞTIRMA

Mahkeme ise skandal bir karara imza attı. Katledilen kadının telefonun bilirkişi tarafından incelenerek 'sadakatsizlik olarak değerlendirilmesi mümkün bir resim, konuşma içeriği ve benzeri materyal' bulunup bulunmadığının tespit edilmesi istedi. Kişiler bölümünde sanığın söylediği Fedim isimli bir kayıt olup olmadığının da araştırılmasını kararlaştıran mahkeme, ayrıca aldatma iddiasına konu olan diğer erkeğin de sanığın iddiaları okunduktan sonra açıklama yapması için tanık olarak dinlenmesine karar verdi.