Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malazgirt Zaferi'nin 951. ve Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Paylaşımda, Malazgirt Zaferi'nin tarihteki önemine işaret eden Şentop, zaferin 951. yıl dönümünü kutladı.

Şentop, 26 Ağustos 1071'de batıda ve doğuda minberlerde kahraman atalar için yapılan duaların, bugün de insanların duası olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aynı ruh ve inançla vatan topraklarımızın ve aziz milletimizin istikbalinin parlak ve müreffeh olması bütün gayretimiz ve niyazımızdır. Tarihin akışını değiştiren bu kutlu günde, sadık ve samimi imanlarıyla Malazgirt Zaferi'nin büyük komutanı büyük Selçuklu hükümdarı Ebül-feth Sultan Alparslan ve yiğit askerlerini rahmetle yad ediyorum.

Anadolu'nun ve Rumeli'nin kapılarını milletimize açan ve zulme kapatan, geri dönmeyi asla düşünmeyen o kahramanlar için yenilgi mümkün değildi. Ya bizlere ebedi bir vatan kazanacak ya da şehit olacaklardı. Dehaları, ileri savaş taktikleri ve 'Nice az birlik vardır ki, Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir.' inancıyla, ruhlarındaki kuvvetli öz güven ve komutanlarına itimat ile zaferden emindiler."

"İKİ ZAFERİN DE VATAN VE İMAN MESAJINI YÜREKLERİMİZDE TAŞIYORUZ"

Paylaşımda, bugün Büyük Taarruz'un başlangıcının da 100. yıl dönümü olduğunu anımsatan Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos 1922'de sabaha karşı Kocatepe'den verdiği emirle başlayan Büyük Taarruz ile 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlandığını belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, yüzyıllar sonra her iki zaferin, "vatan ve iman" mesajını yüreklerinde taşıdıklarına dikkati çekerek, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"1071'de sarsılmaz imanlarıyla ebedi bir vatan için canlarını ortaya koyan ecdadın yolunda, 1922'de aynı ideal uğrunda kenetlenmiş, vatanlarını kurtarmak için şehadete koşan kahramanlar vardı. Bin yıl önce Malazgirt'te, Ahlat'ta mayalanan irfan, hikmet ve kardeşlikle, yüz yıl önce istiklal ve istikbal mücadelemiz verilmiştir. 15 Temmuz 2016'da bağımsızlığımıza uzanan hain ellere karşı birleşen yüreklerimiz, yükselen seslerimiz de aynı ruhun tecellisidir. Tarihimizin bu büyük destanları, yalnızca vatan topraklarımız için yapılmış birer savaş değil, binlerce yıl ötesine, neslimiz, medeniyetimiz ve geleceğimiz için sonsuz bir inançla verilen mücadelenin zaferidir.

Bugün çocuklarımızla, gençlerimizle, milletimiz bu şuurun idrakinde heyecanla, azimle inanıyoruz ve çalışıyoruz. Eşsiz şanlı tarihimizi anlayabilmek için tekrar tekrar okumak ufkumuzu genişletirken, bu okuma aynı zamanda geleceğe dair hedeflerimize ve kararlarımıza yön veriyor. Aydınlık istikbalimiz yolunda, yüreklerimizdeki inanç, azim ve heyecanımızla, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Vatanımız, ezanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda ömürlerini adayan aziz şehitlerimize ve ecdadımıza minnetle, rahmetle..."