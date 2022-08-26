Terör örgütü PKK içindeki çözülmeyi infazlarla önlüyor! Teslim olmak isteyen 3 teröristi infaz ettiler

YILBAŞINDAN BU YANA 74 TERÖRİST TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ve emniyet tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak'tan bu yana 74 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.