Haberler Gündem Haberleri Terör örgütü PKK içindeki çözülmeyi infazlarla önlüyor! Teslim olmak isteyen 3 teröristi infaz ettiler
Giriş Tarihi: 26.8.2022 18:04 Son Güncelleme: 26.8.2022 18:18

Terör örgütü PKK içindeki çözülmeyi infazlarla önlüyor! Teslim olmak isteyen 3 teröristi infaz ettiler

Terör örgütü PKK içindeki çözülmeyi infazlarla önlüyor! Teslim olmak isteyen 3 teröristi infaz ettiler

Terör örgütü PKK’da çözülmeler tüm hızıyla devam ederken çözülmeleri gizlemeye çalışan terör örgütü mensupları infazlara başladı. Çözülmeyi önlemek isteyen PKK/YPG örgütten kaçarak teslim olmak isteyen 3 teröristi infaz etti.

Terör örgütü PKK içindeki çözülmeyi infazlarla çözmeye çalışıyor.

YILBAŞINDAN BU YANA 74 TERÖRİST TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ve emniyet tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak'tan bu yana 74 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK İÇİNDEKİ ÇÖZÜLMEYİ İNFAZLARLA ÖNLÜYOR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre yerli ve milli İHA/SİHA yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu birçok sözde üst düzey mensubunu kaybeden terör örgütünde çözülmeler artıyor.

Terör örgütü PKK içindeki çözülmeyi infazlarla önlüyor! Teslim olmak isteyen 3 teröristi infaz ettiler | Video

Çözülmeleri gizlemeye çalışan terör örgütü mensupları sözde üst yönetimin talimatıyla infazlara başladı.

PKK TESLİM OLMAK İSTEYEN TERÖRİSTLERİ ÖLDÜRDÜ

Bu kapsamda Suriye'nin Berik bölgesinde PKK/PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren teröristler Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak'ın örgütten kaçıp teslim olmak istediği için infaz edildikleri ortaya çıktı.

AJANLIKLA SUÇLADILAR

Terör örgütünün bu infazları perdelemek için ise öldürülen teröristleri ajanlık yapmakla suçladığı tespit edildi.

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Terör örgütü PKK içindeki çözülmeyi infazlarla önlüyor! Teslim olmak isteyen 3 teröristi infaz ettiler
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