Terör örgütü PKK içindeki çözülmeyi infazlarla çözmeye çalışıyor.
YILBAŞINDAN BU YANA 74 TERÖRİST TESLİM OLDU
İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ve emniyet tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak'tan bu yana 74 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
PKK İÇİNDEKİ ÇÖZÜLMEYİ İNFAZLARLA ÖNLÜYOR
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre yerli ve milli İHA/SİHA yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu birçok sözde üst düzey mensubunu kaybeden terör örgütünde çözülmeler artıyor.
Terör örgütü PKK içindeki çözülmeyi infazlarla önlüyor! Teslim olmak isteyen 3 teröristi infaz ettiler | Video
Çözülmeleri gizlemeye çalışan terör örgütü mensupları sözde üst yönetimin talimatıyla infazlara başladı.
PKK TESLİM OLMAK İSTEYEN TERÖRİSTLERİ ÖLDÜRDÜ
Bu kapsamda Suriye'nin Berik bölgesinde PKK/PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren teröristler Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak'ın örgütten kaçıp teslim olmak istediği için infaz edildikleri ortaya çıktı.
AJANLIKLA SUÇLADILAR
Terör örgütünün bu infazları perdelemek için ise öldürülen teröristleri ajanlık yapmakla suçladığı tespit edildi.