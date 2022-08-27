100 yıl önceki ruhla büyük zafer yürüyüşü

Büyük Zafer'e giden yolu açan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıldönümünde dün Afyonkarahisar'da Zafer Yürüyüşü düzenlendi. 14 kilometrelik yürüyüş Kocatepe'de son buldu. Yürüyüş sırasında lazer ışık gösterisiyle gökyüzüne ay yıldız yansıtıldı. Sabaha karşı Kocatepe'ye ulaşan vatandaşlar, Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Büyük Taarruz'un başladığı 05.00'te 100 pare top atışı yapıldı. Afyonkarahisar Şuhut'taki 100'üncü yıl kutlama programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Türkiye'ye göz dikenleri istiklal mücadelesinde olduğu gibi yine denize dökeriz" dedi. Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na askerler tarafından çelenk bırakıldı. Kocatepe'de düzenlenen törenden önce AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu Ankara'dan İzmir'e "Büyük Taarruz" için bisiklet turu düzenleyen sporculara Türk bayrağını teslim etti. Yüzbaşı Agâh Efendi Şehitliği ziyaret edildi. Afyonkarahisar'daki Hava Meydan Komutanlığı da kutlamalar için kapılarını vatandaşlara açtı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birimlerde kullanılan malzemelerin yer aldığı sergi düzenlendi. Hava gösterilerinin yapıldığı etkinlik, Türk Yıldızları'nın özel şovuyla sona erdi.Kültürve Turizm Bakanlığı, Büyük Zafer'in 100. yılı için İstanbul, İzmir ve Ankara'da üç farklı konser organize etti. İstanbul'da AKM'deki konserde MFÖ, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu ile sahne alacak. Ankara CSO Ada'da Aşkın Nur Yengi ve Yusuf Güney konseri, İzmir'de Fatih Erkoç, Ahmet Baran konserleriyle 'Son Söz Müzikali' var.