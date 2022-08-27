Adli Tıp Kurumu’ndan Kürtçe tercüman olmadığı iddialarına yalanlama

Gazete Duvar, Evrensel, Diken gibi internet sitelerinde, "ATK 'Kürtçe tercüman yok' diyerek 80 yaşındaki Özer'in hastalık öyküsünü dinlemedi" şeklinde haberler servis edildi. Bu haberler eilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Bazı basın ve medya kuruluşlarında yer alan ''ATK 'Kürtçe tercüman yok' diyerek 80 yaşındaki Özer'in hastalık öyküsünü dinlemedi.'' şeklindeki haberler gerçekleri yansıtmamaktadır." denildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı basın ve medya kuruluşlarında yer alan ''ATK 'Kürtçe tercüman yok' diyerek 80 yaşındaki Özer'in hastalık öyküsünü dinlemedi.'' şeklindeki haberler gerçekleri yansıtmamaktadır.

24 Ağustos Çarşamba günü Kurumumuza muayene için Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen hükümlü Makbule Özer'in Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu tarafından yapılan muayenesinde; hekimler ve hasta arasında herhangi bir iletişim sorunu yaşanmamış, muayenesi sırasında kendisinden istenen hareketleri anlamış ve doğru bir şekilde uygulamış, bu nedenle tercümana ihtiyaç duyulmamış, kendisinin ve avukatının da tercüman talebi olmamıştır.

Ayrıca Kurumumuzda ihtiyaç halinde bilirkişi olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Kürtçe, Lazca vb. birçok dilde tercümanlık yapabilecek personel ve hekim bulunmaktadır.

Resmi bilirkişilik faaliyeti yürüten, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel saygınlığı ile bilinen Kurumumuza yönelik asılsız ve gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.