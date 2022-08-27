AK Partili Hamza Dağ’dan İYİ Parti’ye videolu ’Tiyatro’ göndermesi: Hak ettiğiniz cevabı milletimiz verecek

AK PARTİLİ DAĞ: MİLLETİMİZDEN HAK ETTİKLERİ CEVABI ALACAKLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Yalanlarına milletimizi inandırmak için sayısız kurguyu devreye soktular.

Bir kere olsun bu kurgular için milletimizden özür dilemediler. En ufak bir hicap duymadılar.

Yalanı siyasetin merkezine koyanlar milletimizden elbette hak ettiği cevabı alacaktır.