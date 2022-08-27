AK Partili Hamza Dağ’dan İYİ Parti’ye videolu ’Tiyatro’ göndermesi: Hak ettiğiniz cevabı milletimiz verecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'İYİ Tiyatro' başlıklı bir video yayınladı. Videoda İYİ Parti'nin kurgu esnaf ve vatandaş ziyaretlerine yer verildi. Dağ, "Yalanı siyasetin merkezine koyanlar milletimizden elbette hak ettiği cevabı alacaktır." dedi.
AK PARTİLİ DAĞ: MİLLETİMİZDEN HAK ETTİKLERİ CEVABI ALACAKLAR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Yalanlarına milletimizi inandırmak için sayısız kurguyu devreye soktular.
Bir kere olsun bu kurgular için milletimizden özür dilemediler. En ufak bir hicap duymadılar.
Yalanı siyasetin merkezine koyanlar milletimizden elbette hak ettiği cevabı alacaktır.
Yalanlarına milletimizi inandırmak için sayısız kurguyu devreye soktular.— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) August 27, 2022
Bir kere olsun bu kurgular için milletimizden özür dilemediler. En ufak bir hicap duymadılar.
Yalanı siyasetin merkezine koyanlar milletimizden elbette hak ettiği cevabı alacaktır. pic.twitter.com/trMo95tvth
İYİ PARTİ'NİN BİRÇOK SOKAK RÖPORTAJI KURGU ÇIKMIŞTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaretleri sırasında vatandaşın sesi olarak sosyal medyaya servis edilen görüntülerin birçoğu daha önce delilleri ile yalanlanmıştı. Akşener'in ziyaretlerinde korumları ile vatandaşlar arasında sık sık gerginliklerin yaşandığı da haberlere konu olmuştu.