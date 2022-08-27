Bakan Varank'tan, Kılıçdaroğlu'nun "muhtarlara yardımcı personel vereceğim" ifadelerine tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arnavutköy'deki Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında STK başkanları, iş insanları, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Varank, ülkenin yıllarca ihmal edildiğini, ihmal edilmiş alanlara yatırımlar yaparak aslında Türkiye'ye sıçrama sağlayacak imkanları da kazandırdıklarını ve bugün gelinen noktada ülkenin 250 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaştığını aktardı.

Dünyadaki enflasyon furyasının Türkiye'yi de etkilediğini ifade eden Varank, dünyanın bir türbülanstan geçtiğini söyledi.

Varank, bu türbülanstan Türkiye'nin de etkilendiğini dile getirerek, etkileri en aza indirecek çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda da asgari ücretin temmuz ayında güncellendiğini belirtti.

Bakan Varank, "Peki enflasyon sorunu bu ülkede bir tek bizim zamanımız da mı oldu? Hatırlayın 98,99, 2000 yıllarını yüzde 180, yüzde 190 enflasyonları yaşadı bu ülke. Peki o iktidarlar ne yaptı? 'İşçiyi, işvereni toplayalım asgari ücreti güncelleyelim.' dediler mi? Demediler ama biz dedik. Çünkü biz sokaktayız, vatandaşımızın sıkıntısının farkındayız. Bunun çözümü için birtakım tedbirler almak için gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de gerekli bütün altyapı yatırımlarını bu dönemde tamamladıklarını ve ülkeyi bir üretim ülkesi yapmak üzere hazır hale getirdiklerini dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Bizim bir hedefimizi var; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat. Şu anda üretim tarafında hamdolsun gerçekten büyük bir ivme yakaladık. Pandemi döneminde, 2020'nin başından beri ülkemizde sadece sanayide 1 milyon istihdam ürettik. Daha önce çalışmayan 1 milyon vatandaşımız şimdi sanayide çalışıyor. İşte biz bu altyapıları tamamladık, bu ortamı hazırladık.

İnşallah Türkiye'yi katma değerli üretim yapan bir ülke haline getirerek kalkındırmaya devam edeceğiz. Sıkıntılarımızın üstesinden bu şekilde gelmeye devam edeceğiz. Bu türbülans böyle devam etmeyecek. Bu türbülansı inşallah hep beraber atlatacağız ama ne diyoruz; yeter ki bir olalım, beraber olalım, bu ülkeye hizmet etmenin sevdasında, gayretinde olalım, işte o zaman bu türbülansı atlatabiliriz."

Muhalefet partilerinden vatandaşlarla da bir araya geldiğini, onlara "Bakın dünyada bu kadar gelişme var, Karadeniz bir barış deniziydi, şu anda orada bir savaş var. Dünyada bir türbülans var. Sizce bu türbülanstan bu ülkeyi çıkarabilecek bir siyasi var mı?" diye sorduğunda, "Recep Tayyip Erdoğan'dan başka siyasi yok." cevabını aldığını aktaran Varank, "O tecrübe, o inanmışlık, o adanmışlık ve o fedakarlık gerçekten Cumhurbaşkanımızda var. Bugün siyasileri görüyoruz, nasıl fedakar olduklarını görüyoruz. Tatillerden fırsat bulurlarsa belediye başkanlığı yapıyorlar. Başka işlerden fırsat bulabiliyorlarsa başka alanlarla ilgileniyorlar. Ama biz sahadayız, alandayız, gayret ediyoruz, mücadele ediyoruz. Dünyayla nasıl başa çıkarız bunun derdi içindeyiz." şeklinde konuştu.

"BİZİM BİR UFKUMUZ, VİZYONUMUZ VAR"

Varank, 20 yılda kendine yetmek için büyük bir gayret sarf eden, aynı zamanda siyasi ve tarihi ağırlığına tekrar kavuşan bir ülkeyi inşa ettiklerini vurgulayarak, "Bu sıkıntıların üstesinden beraber geleceğiz, beraber gayret edeceğiz, çok çalışacağız ama bu türbülans geçtiğinde de emin olun yaptığımız bütün bu işlerin karşılığını katbekat almaya başlayacağız. Bundan emin olabilirsiniz, çünkü bu işi biz Türkiye'de başardık, yüzde 180 enflasyonlardan tek haneli rakamlara bu enflasyonu kim indirdi? Bizim siyasi hareketimiz indirdi, Recep Tayyip Erdoğan indirdi.

Yine bunu başarabilecek olan bir tek tecrübeye sahip parti ve siyasi hareket biziz. İnşallah 2023'te biz inanıyoruz ki Cumhur ittifakıyla birlikte eğer sağlam hareket edebilirsek bu sıkıntılar atlatarak çok daha başarılı işlere imza atacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Varank, konuşmasında gençlere de seslenerek, "Bizim bir ufkumuz, vizyonumuz var. Biz diyoruz ki 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri kuralım, çocuklarımız ilk okuldan, orta okuldan itibaren robotik, kodlama, geleceğin teknolojilerini öğrensin. Biz diyoruz ki gökyüzü gözlem etkinlikleri düzenleyelim, bizim çocuklarımız uzayı izlesinler, bilim insanı nasıl olabiliriz bunun derdine düşsünler. Samanyolu Galaksisini izlesinler acaba evreni nasıl keşfederim bununla ilgili çalışsınlar. Ama muhalefet ne diyor 'saman' diyor. Biz Samanyolu Galaksisi diyoruz onların aklına sadece saman geliyor." ifadelerini kullandı.

Yazılım okulları açtıklarını, üniversitelerde farklı burs imkanları sunduklarını, gençlere girişimcilik destekleri verdiklerini belirten Varank, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gençlerimiz birinin yanında çalışan olmasın, kendi iş yeri sahibi olsun, bizim desteklerimizden faydalansın diyoruz. Ama muhalefet gençlere ne öneriyor? Muhalefet diyor ki 'Ben her bir muhtarın yanına bir tane sekreter atayacağım, işsizliği böyle bitireceğim.' Hangisi vizyon sahibi? Gençlere 'Kendi yolunu inşa et' diyen mi, 'Milli uzay programı' diyen mi, 'TEKNOFEST' diyen mi, 'Biz dünyanın en iyi teknolojisini geliştirelim' diyen mi vizyon sahibi, yoksa 'Gelin sizleri muhtarların yanına sekreter yapalım' diyen mi vizyon sahibi.

Adam matematik bilmediği için diyor ki 'Muhtarların yanına birer sekreter atayacağız, işsizlik sorunu çözülecek.' Türkiye'de 50 bin muhtar var, birer sekreter atadın 50 bin kişi istihdam edildi. Geri kalan insanlar ne olacak? Matematikten de haberi yok. Biz bugüne kadar yaptıklarımızın farkında olarak bu ülkede neleri başardık, nelerin üstesinden geldik, bu ülkede ayrımcılığın, özgürlüklerin önündeki engelleri de biz kaldırdık."