FETÖ’nün gizli Gaybubet Evlerine düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'nün içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetler yürüttüklerinin ve aralarında mesleklerinden ihraç edilmiş "Profesör Doktor, Binbaşı, Yüzbaşı, Komiser, Polis Memuru, Yazılım Destek Uzmanı, Öğretmen" başta olmak üzere farklı meslek gruplarından kişilerin bulunduğu ifade edildi. Gaybubet Evleri'nde yapılan aramalarda 79 bin 830 lira, yedi bin 460 dolar, beş bin 45 euro, 171 gram altın, 10 Cumhuriyet Altını, dört külçe gümüş, 22 adet Çeyrek Altın, üç adet Yarım Altın, çok sayıda dijital materyal ile ziynet eşyası ele geçirildiği belirtildi.