FETÖ’nün gizli Gaybubet Evlerine düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin FETÖ'ye yönelik düzenlediği "Gaybubet Evleri" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ Firarileri'nin saklandıkları ve "Güvenli Ev" olarak adlandırdıkları gizli Gaybubet Evleri'ni tek tek tespit etti. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri söz konusu 25 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 25 kişiden 21'i yakalanarak gözaltına alındı. Bir firarinin de söz konusu adreslerden birinde yakalanmasıyla birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Dört firariyi yakalama çalışmaları sürüyor. "Açık Hat" olarak tabir edilen başkaları adına açılmış GSM hatlarını kullandıkları, yakalanmamak için saklandıkları adreslerde taşınabilir WİFİ veya VPN kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yurt dışına kaçma arayışı içerisinde olduklarının tespit edildiği vurgulandı.
Şüphelilerden bazılarının ise FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya'da hesap açtıkları, bakiyelerini artırdıkları, bazı şüphelilerin ise Kaynak Holding bünyesinde yer alan şirketlerin çalışanı oldukları ifade edildi. Şüphelilerin FETÖ içerisinde sözde "Mahrem Hizmetlerden Sorumlu, Bölge Talebe Mesulü, Büyük Bölge Talebe Mesulü, Mütevelli Sorumlusu, Örgüte Müzahir Dershanelerde Öğretmen ve Örgüte Müzahir Basın Kuruluşları'nda Gazeteci" olarak faaliyetler yürüttüklerinin tespit edildiği vurgulandı.
ÇATIDA YAKALANAN SÖZDE MÜTEVELLİ SORUMLUSU
Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olduklarının tespit edildiği de belirtildi. Yakalanan 22 şüpheliden tutuksuz olarak yargılanan 9'unun kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu ifade edildi. Şüphelilerin polislere yakalanmamak için belirli aralıklarla adres değiştirdikleri de saptandı.
Operasyon sırasında baskın düzenlenen bir adresin çatısına gizlenen ve gözaltına alınan M.C.'nin geçmişte FETÖ'nün sözde "Finans Yapılanması" içerisinde "Mütevelli Sorumlusu" olarak faaliyetler yürüttüğünün belirlendiği ifade edildi. Gözaltına alınan F.İ.'nin ise Balıkesir, Kahramanmaraş ve İstanbul İlleri'nde sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde Polis Memurları'ndan sorumlu olarak faaliyetler yürüttüğünün saptandığı vurgulandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'nün içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetler yürüttüklerinin ve aralarında mesleklerinden ihraç edilmiş "Profesör Doktor, Binbaşı, Yüzbaşı, Komiser, Polis Memuru, Yazılım Destek Uzmanı, Öğretmen" başta olmak üzere farklı meslek gruplarından kişilerin bulunduğu ifade edildi. Gaybubet Evleri'nde yapılan aramalarda 79 bin 830 lira, yedi bin 460 dolar, beş bin 45 euro, 171 gram altın, 10 Cumhuriyet Altını, dört külçe gümüş, 22 adet Çeyrek Altın, üç adet Yarım Altın, çok sayıda dijital materyal ile ziynet eşyası ele geçirildiği belirtildi.