İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmasıyla, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç operasyonların yanı sıra örgüt üyelerine yönelik aileleri üzerinden ikna çalışmaları da yapılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmalarıyla PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

TESLİM OLAN SAYISI 75'E ULAŞTI

2021 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edilen örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Örgüt üyesinin teslim olmasıyla birlikte 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 75'e yükseldi.