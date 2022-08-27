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Giriş Tarihi: 27.8.2022

İnternetli ev sayısı yüzde 94.1’e çıktı

Rana BÜYÜKTAŞ
İnternetli ev sayısı yüzde 94.1’e çıktı

Rakamlar belli oldu: Geçen yıl yüzde 92 olan internet erişim imkânına sahip hanelerin oranı yüzde 94.1'e çıktı. Alışverişte ise erkekler, kadınları geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2022'nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre bu yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 85'e ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 89.1, kadınlarda yüzde 80.9 olarak gerçekleşti. İstatistik sonuçları şöyle:
En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması yüzde 82 ile Whatsapp.
En fazla kullanılan kamu uygulaması e-Devlet.
Geçen yıl yüzde 44 olan e-ticaret oranı bu yıl 46.2 oldu.
İnternetten satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 49.7, kadınlarda yüzde 42.7 olarak tespit edildi.
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İnternetli ev sayısı yüzde 94.1’e çıktı
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