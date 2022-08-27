İnternetli ev sayısı yüzde 94.1’e çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2022'nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre bu yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 85'e ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 89.1, kadınlarda yüzde 80.9 olarak gerçekleşti. İstatistik sonuçları şöyle:En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması yüzde 82 ile Whatsapp.En fazla kullanılan kamu uygulaması e-Devlet.Geçen yıl yüzde 44 olan e-ticaret oranı bu yıl 46.2 oldu.İnternetten satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 49.7, kadınlarda yüzde 42.7 olarak tespit edildi.