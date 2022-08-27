MİT psikolojilerini bozdu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde adeta diken üstünde. TSK ve MİT'in başarılı nokta operasyonları sonucu tepe yöneticileri ile saha sorumlularını bir bir kaybeden terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinde sözde "ajan" baskınları düzenlemeye başladı. Terör örgütü, kendisine muhalefet eden Arap ve Kürt halkına yönelik ise "işbirlikçi" yaftasıyla baskınlar düzenliyor.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yerli ve milli İHA/SİHA/İKU'lar kullanılarak yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu birçok sözde üst düzey mensubunu kaybeden terör örgütünde çözülmeler artıyor.Çözülmeleri ve örgüt mensuplarının ailelerinden gerçekleri gizlemeye çalışan terör örgütü mensupları, sözde üst yönetimin talimatıyla infazlara başladı.Bu kapsamda, Suriye'nin Derik bölgesinde PKK/PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren teröristler Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak'ın örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmak istedikleri için infaz edildiği ortaya çıktı.Terör örgütünün, bu infazları perdelemek için ise öldürülen teröristleri "ajanlık yapmak"la suçladığı tespit edildi.Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak'tan bu yana 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildiAA