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Giriş Tarihi: 27.8.2022 13:54

Saldırı hazırlığı yapan teröristlere nokta operasyonu: 7 terörist öldürüldü

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Saldırı hazırlığı yapan teröristlere nokta operasyonu: 7 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ın teröristlerden temizlenmesi amacıyla bölgede başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ederken, ‘Pençe-Kilit’ bölgesinde kurulan üs alanlarına yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK'lı terörist nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zap ve Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinde başlatılan 'Pençe-Kilit' operasyonunu devam ediyor.

Kuzey Irak'taki PKK kamplarının teröristlerden temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Mehmetçiğin ilerleyişi kararlı bir şekilde devam ediyor. Terör örgütünden temizlenen bölgelerde kurulan üs alanlarına yönelik saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla nokta operasyonu yapıldı.

İHA (İnsansız Hava Aracı) ve gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen teröristler, Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan kalkan F16 savaş uçukları tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı sonucu nokta atışıyla vuruldu. Hava harekâtında, 7 PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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Saldırı hazırlığı yapan teröristlere nokta operasyonu: 7 terörist öldürüldü
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