Rüşvetçi polislerin sahte tutanak oyunu da tutmadı

Geçtiğimiz 17 Kasım'da, trafik uygulaması yapan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Burak Y., Çağrı K. ve komiser Oğuzhan K., 16 R ... plakalı bir aracı durdurdu. Sürücü Kerim G.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Araçta 6 kişi olduğunu gören komiser, sürücüye, 'Göçmen kaçakçılığı mı yapıyorsun' diyerek tepki gösterdi.İddiaya göre komiser, uygulama noktasından uzak bir yere götürülen Kerim G.'ye aracın bağlanacağını söyleyerek rüşvet talep etti. Amcası Mehmet Nezir G.'den para isteyeceğini söyleyen Kerim G., yaptığı rüşvet pazarlığının ardından 10 bin liraya anlaştı ve amcasından parayı getirmesini istedi.Amca Mehmet Nezir G., yeğenini arayarak ancak 8 bin lira bulduğunu söyleyince polisler kabul etmedi. İmkânlarını zorlayan amca-yeğen parayı banka üzerinden polis memuruna gönderdi. Hemen ardından polis merkezine giden amcayeğen, banka dekontlarını delil olarak sunup rüşvet isteyen polislerden şikâyetçi oldu.Haklarında derhal soruşturma başlatılan polisler, aynı gün gözaltına alındı. Komiser, kendisini ihbar edenler hakkında tutulan tutanağı delil olarak sunsa da tutanakların sahte şekilde doldurulmuş olduğu belirlendi. İfadelerinde suçlamaları reddeden 2 polis memuru ve bir komiser, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görevli polis memurları hakkında, 'Rüşvet almak ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.