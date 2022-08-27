SON DAKİKA | Camide planlı provokasyon! Kameramanı bakın kim çıktı: Yeni görüntüler...

Son dakika haberi... Suriyeliler üzerinden birçok defa provokasyona kalkışan, ancak söylemlerinin yanlış olduğunun belgelenmesinin ardından her seferinde paylaştığı tweet'leri silen Ümit Özdağ, bu sefer de cuma namazında provokasyona kalkıştı.
CAMİDE PROVOKASYON!
Cuma namazında cami imamının hutbe okuduğu esnada bağıran Özdağ "Atatürk'ü anmayacak mıyız" dedi.
Ümit Özdağ’dan Cuma namazında Atatürk provokasyonu! | Video
Özdağ'ın 'şovunu' planlı bir şekilde yaptığını kanıtlayan görüntülere ulaşıldı.