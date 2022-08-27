Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Camide planlı provokasyon! Kameramanı bakın kim çıktı: Yeni görüntüler...
Giriş Tarihi: 27.8.2022 13:28

SON DAKİKA | Camide planlı provokasyon! Kameramanı bakın kim çıktı: Yeni görüntüler...

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA | Camide planlı provokasyon! Kameramanı bakın kim çıktı: Yeni görüntüler...

Son dakika haberi... Ümit Özdağ, dün cuma namazında provokasyona soyundu. Camide imama 'Atatürk'ü anmayacak mıyız' diye bağırarak provokasyona kalkışan Ümit Özdağ'ın planlı olarak bunu yaptığı yeni görüntülerle kanıtlandı.

Son dakika haberi... Suriyeliler üzerinden birçok defa provokasyona kalkışan, ancak söylemlerinin yanlış olduğunun belgelenmesinin ardından her seferinde paylaştığı tweet'leri silen Ümit Özdağ, bu sefer de cuma namazında provokasyona kalkıştı.

CAMİDE PROVOKASYON!
Cuma namazında cami imamının hutbe okuduğu esnada bağıran Özdağ "Atatürk'ü anmayacak mıyız" dedi.

Ümit Özdağ’dan Cuma namazında Atatürk provokasyonu! | Video

Özdağ'ın 'şovunu' planlı bir şekilde yaptığını kanıtlayan görüntülere ulaşıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN BAŞKAN YARDIMCISI

Ümit Özdağ'ın kamera açtırıp kendini çektirdiği ve görüntüyü çeken kişinin de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur olduğu ortaya çıktı.

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SON DAKİKA | Camide planlı provokasyon! Kameramanı bakın kim çıktı: Yeni görüntüler...
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