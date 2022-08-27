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Giriş Tarihi: 27.8.2022 20:56

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü!

AA
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefon görüşmesinde Laçın şehri ile Zabuh, Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla tebriklerini iletti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibariyle Aazetbaycanı'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Güney Kafkasya'da istikrar ve barışı hedefleyen sürdülebilir bir çözüm için ortaya koyduğu çabaları takdirle izlediğini ifade etti.

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Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü!
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