SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı’ndan Pençe Kilit Operasyonu açıklaması: 7 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin bir bilgilendirme yayınladı. Twitter'dan yapılan bilgilendirmede 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.