TRT’nin ‘Şanslı’ spikeri yakalandı

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından TRT'den FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen spor spikeri Muhammet Taha Can hakkında soruşturma başlatıldı. 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında yayımlana 677 ve 678 sayılı iki yeni kanun hükmünde kararnameyle TRT'den 45 kişi ihraç edilmişti. İhraç edilen isimler arasında spikerler Ayşen Yılmaz, Muhammet Taha Can muhabirlerden Yavuz Şimşek, Selim Doğan, Mehmet Ceyhan, Celal Çeşitçioğu da bulunuyordu.

TRT'NİN ŞANSLI SPİKERİ

TRT 2008 yılının sonunda yaptığı sınav sonucunda 23'ü asıl 7'si yedek olmak üzere 30 stajyer spiker almıştı. Muhammet Taha Can, 22 Ocak 2009 tarihinde TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı'nda stajyer spiker olarak çalışmaya başladı. TRT'de göreve başladıktan 2 ay sonra 23 Mart 2009 tarihinden itibaren 15 gün süreyle Formula 1 yarışını izlemek üzere Avustralya ve Malezya'ya, 9 Nisan 2009 tarihinden itibaren de 14 gün süreyle Çin ve Bahreyn'e gönderildi. Bu nedenle o dönem Can'a 'şanslı spiker' lakabı takılmıştı.

5 YILDIR FİRARİYDİ YAKAYI ELE VERDİ

Muhammet Taha Can'ın TRT'den ihraç edilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Ancak 5 yıldır saklandığı için hakkında yakalama çıkarılan şüpheli geçtiğimiz günlerde emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, 2008-2009 yılları arasında Mars Eğitim Kurumlarında görev yaptığını şu an Aydın'da ikamet ettiğini söyledi.

EŞİ FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞ

Eşinin FETÖ/PDY suçlamasıyla 14 ay hapis yattığını söyleyen Muhammet Taha Can kendisinin Bylock kullanıcısı olmadığını telefonuna hiçbir zaman yüklemediğini söyledi. Eşinin kendi telefonunu bazı zamanlarda modem olarak kullandığını söyleyen şüpheli eşiyle örgüt içi evllilik yapmadığını ekledi. Can ayrıca TRT'de işe başlamasında örgütün bir katkısının bulunmadığını 7,5 yıl boyunca TRT bünyesinde görev yaptığını belirtti.

FETÖ EVLERİNDE AĞABEYLİK YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'den yargılanan bir kişinin Muhammet Taha Can hakkında samimi ikrarda bulunduğu ortaya çıktı. FETÖ sanığı, mahkemede Can'ın İstanbul'da FETÖ'ye ait evlerde ağabeylik yaptığı 12-13 yaş aralığındaki çocukları eğittiğini anlattı. Emniyetteki ifadesinin tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli burada verdiği ifadesinde 5 yıldır aranması bulunduğunu, FETÖ ile bir bağlantısı bulunmadığını ve Bylock'u eşinin kullandığını söyledi. Hakimlik Muhammet Taha Can'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturması devam ediyor.