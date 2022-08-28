6 yeni denizaltı için çalışmalar tam gaz

Kocaelı'ndeki Gölcük Tersane Komutanlığı'nda inşası süren ve havadan bağımsız tahrik sistemi sayesinde haftalarca su altında harekât yapabilme özelliğiyle Türk Deniz Kuvvetleri'nin önemli unsuru haline gelecek Reis sınıfı 6 denizaltının 2027'ye kadar hizmete alınması hedefleniyor. Gölcük Tersanesi'nde 2025'te yapımına başlanması ve 2030'lu yılların başında donanmanın hizmetine girmesi planlanan milli denizaltının ise ön tasarım çalışmaları devam ediyor. Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı, "Yeni tip denizaltılarımızı donanmamıza teslim ettikten sonra şu anda dizayn faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülen milli denizaltımızın yapımına odaklanacak ve o hayali de gerçekleştireceğiz" dedi. AA