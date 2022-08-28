Antalya’da orman yakma hazırlığındaki PKK mensubu yakalandı

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda, emniyet güçleri Ahmet K. isimli bir kişinin PKK propagandası yaptığı, sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçerek Ahmet K.'yı takibe başladı.

Yapılan takip ve çalışmalar sonucunda, Kayseri'den Antalya'ya gelen ve buraya yerleşerek inşaatta çalışmaya başlayan Ahmet K.'nın internet üzerinden sülfürik asit siparişi verdiği ve siparişi Antalya'da kargodan teslim aldığı tespit edildi.

Bunun üzerine Ahmet K. Antalya'nın Finike ilçesinde gözaltına alındı. Ahmet K.'nın adresinde yapılan aramalarda sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.

Ahmet K. kollukta alınan ifadesinde, Suriye alanında faaliyet yürüttüğünü bildiği "Devran-Rojhat" kod adlı örgüt mensubunun kendisiyle irtibata geçtiğini, Antalya'da muhtelif yerlerde yangın çıkarma talimatı verdiğini, örgüt mensubunun bu amaçla kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video/materyal gönderdiğini, eğer yakalanmamış olsaydı orman yakma eylemini gerçekleştirmiş olacağını söyledi.

Ahmet K. kolluktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.