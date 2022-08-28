Bakan Ersoy açıkladı: Bu yılki turist hedefi güncellendi





"BU YIL 42 MİLYON TURİST HEDEFİMİZİ 47 MİLYON OLARAK GÜNCELLEDİK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sektöre ilişkin önemli görüş alışverişlerinin yapılmış olduğu bu çalıştayı hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hizmet ihracatçıları ülkemizde A'da Z'ye görevler üstleniyor. Yazılım, bilişim sektöründen yolcu taşımacılığına, müteahhitlik teknik müşavirlik hizmetlerinden eğitim, sağlık alanlarına, yük taşımacılık lojistik hizmetlerinden eğlence kültür hizmetleri başta olmak üzere 10 alt sektörde çok önemli görevler alıyor. Bu alanlara baktığımızda hepsinin aslında stratejik sektör olduğunu da görebiliyoruz ve bu başlıkların birçoğunun da Kültür ve Turizm bakanlığıyla birebir bağlantılı onun için Kültür ve Turizm Bakanı olduğum için aslında ben sizleri mesai arkadaşım olarak görüyorum. Bizler ve sizler hep birlikte ülkemizin hak ettiği yere gelmesi için el birliğiyle çalmaya devam etmek zorundayız. Ülkemiz, petrol, doğalgaz gibi zenginlikleri çok olan ülke değil anacak onlar gibi önem arz eden ve bizi öne çıkaran iyi eğitilmiş insan kaynağımız var. Hizmet sektörümüz sayesinde de iyi eğitilmiş insan gücümüz oldukça iyi noktada bu da bizim için çok önemli bir mutluluk vesilesi. Ülkemiz, bu yılın ilk 7 ayında 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi sayısına ulaştı ve bu önemli başarıda hizmet sektörünün payı oldukça büyük. Bu yıl 42 milyon turist hedefimizi 47 milyon olarak güncelledik. Bu sayı yukarı doğru revize etmeye el birliğiyle devam edeceğiz" dedi.