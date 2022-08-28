Bakan Kurum’dan Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki: Her şey değişir, CHP değişmez

"HER ŞEY DEĞİŞİR, CHP DEĞİŞMEZ"

Bakan Kurum, "Her şey değişir, CHP değişmez. İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş Bakanlığımızı kapatacaklarmış. Bunu; tarihe musluk, ibrik ve heykellerle geçecek olan sözde çevreci CHP'den duyduğumuza şaşırdık mı? Tabii ki hayır! Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın. Şunu unutmayın!