CHP İl Başkanı’ndan 35 yaş küçük karısına dayak! Eşini darp eden CHP İl Başkanını karısı odaya kilitledi

OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaşanan olay sonrasında Cangir Bilin'in iki oğlu müdahale için bölgeye giden polis ekiplerine mukavemet gösterdi ve daha sonra Merve A.'nın ailesine saldırdı. Olayların ardından Cangir Bilin ve iki oğlu dahil toplam 5 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak bir adet AK-47 (Kaleşnikof) ve bir adet pompalı silah olmak üzere toplam iki silah muhafaza altına alındı.