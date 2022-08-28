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Giriş Tarihi: 28.8.2022 13:00 Son Güncelleme: 28.8.2022 13:01

CHP İl Başkanı'ndan 35 yaş küçük karısına dayak! Eşini darp eden CHP İl Başkanını karısı odaya kilitledi

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
CHP İl Başkanı’ndan 35 yaş küçük karısına dayak! Eşini darp eden CHP İl Başkanını karısı odaya kilitledi

CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin (57), dini nikahlı eşi Merve A.'yı (22) tartıştıktan sonra darp etti. 35 yaş büyük kocası tarafından darp edildikten sonra Bilin'i odaya kilitleyen Merve A., evde bulunan uzun namlulu silahı alarak babasını çağırdı. Olay yerine babanın gelmesiyle ortalık iyice gerilirken, Merve A. babasını yatıştırdı. CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin'in çocukları ise, olaya müdahale için giden ekiplere mukavemet göstererek, Merve A.'nın yakınlarına saldırmaları nedeniyle gözaltına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Merve A., dini nikahlı eşi olan 57 yaşındaki CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin ile tartıştı. Tartışma sonrasında CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin, Merve A.'yı darp etti.

Bunun üzerine Merve A., dini nikahlı eşi CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin'i odaya kilitledi. Bilin'i odaya kilitledikten sonra evde bulunan uzun namlulu AK-47 (Kaleşnikof) silahı alarak oturdukları evin önüne inen Merve A., babası Neşet A.'yı (48) bulunduğu yere çağırdı. Neşet A. ise, kızı Merve A.'nın elindeki silahı alarak eve çıktı. Bunun üzerine Merve A. olayın büyümemesi için babasını yatıştırdı.

OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaşanan olay sonrasında Cangir Bilin'in iki oğlu müdahale için bölgeye giden polis ekiplerine mukavemet gösterdi ve daha sonra Merve A.'nın ailesine saldırdı. Olayların ardından Cangir Bilin ve iki oğlu dahil toplam 5 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak bir adet AK-47 (Kaleşnikof) ve bir adet pompalı silah olmak üzere toplam iki silah muhafaza altına alındı.

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CHP İl Başkanı'ndan 35 yaş küçük karısına dayak! Eşini darp eden CHP İl Başkanını karısı odaya kilitledi
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