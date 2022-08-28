İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarih verdi: 29 Ekim 2023’e kadar tek bir terörist kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de İmes esnafıyla kahvaltıda buluştu. Burada esnafla kahvaltı yapan Soylu, daha sonra açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ve Batı ülkeleri arasındaki tahıl koridoruna dair açıklamalar yapan Soylu, Avrupa'nın aleyhte yaptığı tüm politikalara rağmen sağlam durulduğunu belirtti. Bakan Soylu, "Eğer biz ayakta durmamış olsaydık, eğer biz savrulmuş olsaydık, Sayın Cumhurbaşkanımız dünyanın dengelerini avucunun içi gibi bilmemiş olsaydı, Rusya ile Batı arasında çok doğru bir Türkiye portresi ortaya koymamış olsaydı, şu anda bizi 1999'larda yaşadığımız, ondan önce yaşadığımız hem ekonomik, hem sosyal hem de siyasal olarak istedikleri budur. Yani Irak, Suriye, Türkiye, Balkanlar'da bir istikrarsızlık alanı oluşturmak istiyorlar" dedi.Terörle mücadele konusuna da değinerek 29 Ekim 2023'e kadar Türkiye sınırları içindeki bütün teröristlerin etkisiz hale getirileceğini söyleyen Soylu, "Bu fırsatı değerlendirip hep birlikte bir fırsat oluşturacağız. Bizim inancımızın ticarete yönelttiği insanlar olarak, Cumhuriyet'in 1'inci asrından 2'nci asrına geçerken elimizdeki bütün hünerleri kullanmalıyız. Üreticiler olarak size söylüyorum. Memleket için daha çok çalışabiliriz, daha çok üretebiliriz. Çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Ben de her tarafa gidip nerede bir açık varsa onu kapatabilirim. Böyle bir fırsatı, böyle bir Türkiye'yi, Batı'yı ilk kez böyle yakaladığımız bir zaman dilimini bir daha göremeyiz. Terör meselesiydi, DEAŞ meselesiydi. Bunların üstesinden geliyoruz. Sözümüz şudur; 29 Ekim 2023'e kadar bu ülke sınırları içerisinde bir tek terörist kalmayacaktır. Hangi mağarada kalıyorlar, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. Adım atamıyorlar, kıpırdayamıyorlar ve kıpırdayamayacaklar. Bundan 4-5 yıl önce 'Bunlar kıpırdayamayacaklar, İHA'lar, SİHA'lar tepelerinde' dediğim zaman Cumhuriyet gazetesinden Sözcü gazetesine kadar benimle dalga geçtiler. Oysa ben elimizdeki kabiliyetin nereye gittiğini gördüğüm için söyledim bunu" diye konuştu. DHA