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Giriş Tarihi: 28.8.2022 16:10

MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı

AA
MSB, Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "100'üncü yılında büyük zaferin ayak sesleri" başlıklı videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "100'ÜNCÜ YILINDA BÜYÜK ZAFER'İN AYAK SESLERİ - Büyük Taarruz'un 3. gününde tarih yaprakları 28 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Ateşli bir sel gibi işgal edilmiş diyarlara akan ordumuz artık adım adım şanlı zafere doğru ilerliyordu." ifadeleri kullanıldı.

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MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı
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