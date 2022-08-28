MSB, Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "100'ÜNCÜ YILINDA BÜYÜK ZAFER'İN AYAK SESLERİ - Büyük Taarruz'un 3. gününde tarih yaprakları 28 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Ateşli bir sel gibi işgal edilmiş diyarlara akan ordumuz artık adım adım şanlı zafere doğru ilerliyordu." ifadeleri kullanıldı.