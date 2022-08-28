MSB, Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "100'ÜNCÜ YILINDA BÜYÜK ZAFER'İN AYAK SESLERİ - Büyük Taarruz'un 3. gününde tarih yaprakları 28 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Ateşli bir sel gibi işgal edilmiş diyarlara akan ordumuz artık adım adım şanlı zafere doğru ilerliyordu." ifadeleri kullanıldı.
100'ÜNCÜ YILINDA BÜYÜK ZAFER'İN AYAK SESLERİ - 3⃣— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2022
Büyük Taarruz'un 3. gününde tarih yaprakları 28 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Ateşli bir sel gibi işgal edilmiş diyarlara akan ordumuz artık adım adım şanlı zafere doğru ilerliyordu. #MSB #BüyükTaarruz pic.twitter.com/yK14irzHl3