Şehit babalarına onur madalyası verilsin

HAKKÂRI'NIN Çukurca ilçesinde 12 yıl önce şehit düşen Uzman Çavuş Fatih Aydoğdu'nun Kırıkkale'de yaşayan annesi Serpil Aydoğdu, "Şehit annesi olmak acı ama gurur dolu. Anneler daha zor. Patates kızartmasını çok severdi. Her patates kızarttığımda aklıma o geliyor. Oğlumun şehit olduğunda kalabalık bir rüya gördüm ve sabah erkenden uyandım, uyku tutmadı. Yüreğimizdeki acı hep taze. Yavrumun acısını değil, kokusunu dahi unutmadım" dedi. Baba Hilmi Aydoğdu ise "Oğlum aslında o gün göreve çıkmayacakmış. Çok sevdiği arkadaşları göreve çıktığı için komutandan müsaade istemiş. Operasyonda bir arkadaşı mayına basmış. Namaz kılma şeklinde bir taşın üzerine düşmüş. Şehit babası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Oğlum, bu vatan için şehit oldu. Allah'ın huzuruna tertemiz gitti. Şehit aileleri üzülmesin, gurur duysun. Yaradan aldı, verirken sormadı alırken de sormayacak. Cumhurbaşkanımızdan şehit babalarına bir madalya, onur madalyası vermesini istiyorum.