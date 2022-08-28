Yusufeli taşınıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı'nda son hazırlıklar yapılıyor. Su tutma işlemiyle birlikte sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalarda sona gelindi. Tamamlanan konutlar, borçlandırma ve becayiş işlemleriyle hak sahiplerine verilmeye başlandı. Mevcut ilçenin hemen üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde üç ayrı bölgede 2015 yılında başlayan çalışmalar sonrası hak sahipleri yeni evlerine taşınıyor. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskân projesi olma özelliği taşıyan ilçede, konut ve işyeri fiyatlarının belli olmasının ardından ev ve işyerleri hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Borçlandırma ve becayiş yöntemiyle teslim edilen konut ve işyerleri için yoğun mesai harcanıyor. Borçlandırma işlemleri ön başvuru bürosu Yusufeli ilçe merkezinde belediye binasının karşısında bulunan Yusufeli Baraj Projeleri Halkla İlişkiler Bürosu'nda yapılırken, becayiş işlemleri ise Yusufeli Kaymakamlığı'nda oluşturulan Becayiş Bürosu'nda devam ediyor.Yeni yerleşim yerinde bulunan konutunun anahtarını teslim alan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, "Uzun bir süreçten sonra Yusufeli Barajı ve yeni yerleşim yerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde hemşerilerimizle birlikte, bu toprakları hep birlikte vatan tutarak yeni evlerimizde evlatlarımız için bir yurt inşa etmiş olacağız" dedi. "Yusufeli'nin 50-60 yıllık bir hikâyesini ufak ufak sonlandırıyoruz" diyen Başkan Aytekin, "Anahtar teslimi yapılıyor, vatandaşlar eşyalarını evlere götürüyorlar. Evlenenler ve şehirde yer bulamayan gençlerimiz kiralık evlerini yukarıda almaya başladı. Umuyorum bunu 2023'e girince inşallah bitirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.