Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Tek odalı evde 6 çocuğuyla yaşayan kadın" haberine ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haber üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Hakkari'ye bağlı bir köyde, 7 nüfuslu bir ailenin yardıma muhtaç bir halde yaşadıklarının bazı basın yayın organlarında yer aldığı ifade edilen açıklamada, bakanlık kayıtlarında yer alan aileye bugüne kadar, 2022 yılı için kömür yardımı kapsamında 1450 kilogram kömür yardımı, 26 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla çocuklardan biri için Şartlı Sağlık Yardımı yapıldığı bildirildi.

Anne N.B. için 1 Ocak 2021 itibarıyla Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı kapsamında aylık 1000 lira nakdi yardım yapıldığı bildirilen açıklamada, 1 Ocak 2022 itibarıyla çocuklardan 5'i için Öksüz Yetim Yardımı kapsamında aylık 600'er lira nakdi yardım bağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, 17, 15 ve 13 yaşındaki çocuklara 1 Ocak 2022, 1 Nisan 2015, 1 Ağustos 2016 itibarıyla 120 ila 140 lira arasında nakdi olarak Şartlı Eğitim Yardımı verildiği bildirilen açıklamada, 13 yaşındaki çocuk için 8 Şubat 2021'de başlayıp 31 Ocak 2024'te sonra erecek olan Sosyal Ekonomik Destek kapsamında aylık 2 bin 376 lira tutarında nakdi yardım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca, 2008 yılından itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından aileye toplamda 62 bin 383 lira yardım yapılmış ve 2022 yılı itibarıyla Aile Destek Programı 'dan faydalandırmak üzere program kapsamına alınmıştır." bilgisi verildi.

Anne N.H.'nin kaba inşaatı tamamlanmış olan evi için 27 Ekim 2021 tarihinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aileye 5 bin lira yardım yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevzuatımız gereği tapusu olan evler için kaba inşaatı bitmiş olması halinde ev onarımı kapsamında 75 bin liraya kadar destek verilebilmektedir. Bu sebeple inşaatı başlamış olan evin arsasının Anne N.B'ye devredilmesi durumunda ailenin ev sorununun da kalıcı olarak çözüleceği kendilerine aktarılmıştır. Bakanlığımız, bütüncül ve hak temelli sosyal yardım ve sosyal hizmet politikalarıyla ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın yanındadır. Türkiye, refahını vatandaşlarıyla paylaşarak sosyal devlet olmanın gereklerini tüm birimleriyle yerine getirmektedir."