Araç sürücüleri dikkat! Ankara’da bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 29-30 Ağustos tarihilerinde araç trafiğine kapatılacak yollara ilgili basın duyurusu yayımladı. Duyuruda törene ilişkin bilgiler de yer aldı.

Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'de 'Devlet Töreni' ve TBMM tören alanından başlanarak, İnönü Bulvarı- Atatürk Bulvarı- Ulus Meydanı- Cumhuriyet Caddesini takiben Ulus 1. TBMM Binasına kadar olan güzergahta 'Resmi Geçit Töreni' düzenlenecektir. Söz konusu etkinlikler ile ilgili olarak, Atatürk Bulvarının Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümü Ulus Meydanı'na gidiş istikametine göre tek yönlü, 30 Ağustos 2022 Salı günü saat 06.00'dan itibaren;

Dikmen Caddesinin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, İsmet İnönü Bulvarının Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Atatürk Bulvarının Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, İstanbul Caddesinin Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile İstiklal Caddesinin Atatürk Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Cumhuriyet Caddesinin Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Çankırı Caddesi ve Çankırı Caddesine açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarının 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Ziya Gökalp Caddesinin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Milli Müdafaa Caddesinin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, İhtiyaç olması halinde Kazım Karabekir Caddesinin Celal Bayar Bulvarına bağlantı sağlayan yan varyantları ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması halinde Dögol Caddesinin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır."