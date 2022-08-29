Arnavutluk Başbakanı Rama: Başkan Erdoğan olmasaydı çok daha fazla kişi hayatını kaybederdi

YAŞANANLAR AB İÇİN BİR DERS OLSUN

Rama, "AB'nin salgın döneminde yaşandığı gibi 'sadece birbirlerine aşı dağıtmaları ve bizi tamamen unutmaları' gibi utanç verici bir hatanın tekrarlamayacağını umuyoruz. Bu yaşananlar AB için bir ders olsun." dedi.

Ülkesinin savaş geçmişi olduğunu, savaşın ne olduğunu iyi bildiklerini ve Rusya-Ukrayna savaşının bölge için de riskler oluşturduğunu ifade eden Rama, "İçinde bulunduğumuz anda iyi olan, Ukrayna'nın savaşı kaybetmemiş, Rusya'nın da savaşı kazanmamış olması." ifadesini kullandı.

Rama ayrıca, Ukrayna'daki savaşın AB aday ülkelerin üyelik müzakerelerinin hızlanmasını etkileyeceğine inanmadığını da sözlerine ekledi.