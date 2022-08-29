Bakan Özer’den 30 Ağustos mesajı

Özer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şanlı tarihe sahip aziz Türk milletinin kahramanlıklarla örülü bağımsızlık mücadelesini taçlandıran zaferin 100. yıl dönümünün kutlandığını anımsattı.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Dünyada eşine ender rastlanan 30 Ağustos Zaferi ile Türk milletinin vatan bütünlüğünden ve hürriyetinden taviz vermeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Özer, şunları kaydetti: "Bu zaferin yaktığı ateş, hürriyet azmindeki başka milletlerin de yolunu aydınlatmıştır. Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde, tarihten aldığımız güçle bağımsızlık ruhunu daima yaşatacak gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmişiyle onur duyan ve istikbaline sahip çıkan evlatlarımız, yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman Mehmetçiklerimizin aziz hatıralarına minnet ve saygılarımı sunuyor, saygıdeğer milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."