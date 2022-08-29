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Giriş Tarihi: 29.8.2022 17:57 Son Güncelleme: 29.8.2022 18:08

Bakanlık duyurdu: 1 terörist etkisiz

Bakanlık duyurdu: 1 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari’de 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Hakkari'de Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari Merkez ilçesi İğdeli Mahallesi kırsalında, Jandarma-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.

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Bakanlık duyurdu: 1 terörist etkisiz
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