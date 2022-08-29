"BEN SİZİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Tören sırasında çocuklar ile Başkan Erdoğan arasında geçen diyaloglar ise izleyenleri tebessüm ettirdi. Sahneye çıkan minik çocuklardan biri karşısında Başkan Erdoağan'ı görünce heyecanlanarak "Ben sizi ilk defa görüyorum" dedi. Başkan Erdoğan ise kurdele kesim töreni için çocukları uyararak "Ben söylemeden kurdeleleri kesmeyin. Kestikten sonra da bu makası eve götüreceksin. Annenize vereceksiniz" ifadelerini kullandı. Minik çocuk ise "Ben Gazi Ahmet ağabeyime götürürüm" cevabını verdi.

Başkan Erdoğan'ın çocuklarla olan diyaloğu gülümsetti | Video