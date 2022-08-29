Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni'na katıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, daha sonra toplu açılış töreni için kurdele kesimine geçti. Sahneye minik çocukları davet Erdoğan, toplu açılış törenini çocuklarla yaptı.
"BEN SİZİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"
Tören sırasında çocuklar ile Başkan Erdoğan arasında geçen diyaloglar ise izleyenleri tebessüm ettirdi. Sahneye çıkan minik çocuklardan biri karşısında Başkan Erdoağan'ı görünce heyecanlanarak "Ben sizi ilk defa görüyorum" dedi. Başkan Erdoğan ise kurdele kesim töreni için çocukları uyararak "Ben söylemeden kurdeleleri kesmeyin. Kestikten sonra da bu makası eve götüreceksin. Annenize vereceksiniz" ifadelerini kullandı. Minik çocuk ise "Ben Gazi Ahmet ağabeyime götürürüm" cevabını verdi.
Başkan Erdoğan'ın çocuklarla olan diyaloğu gülümsetti | Video