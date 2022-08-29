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Giriş Tarihi: 29.8.2022 21:12 Son Güncelleme: 29.8.2022 21:45

Başkan Erdoğan'ın çocuklarla olan diyaloğu gülümsetti

Başkan Erdoğan’ın çocuklarla olan diyaloğu gülümsetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar'da Büyük Zafer'in 100. yılı kapsamında katıldığı etkinlikte çocuklarla arasında geçen diyalog dikkat çekti. Toplu açılış töreninde kurdele kesmek için sahneye çıkan çocuklar, karşılarında Erdoğan'ı görünce sevince boğuldu. Erdoğan'ın çocuklara yönelik, "Bu makasları bugünün hatırasına eve götüreceğiz. Kızlar siz de çeyizinize koyacaksınız" sözleri töreni takip edenleri gülümsetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni'na katıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, daha sonra toplu açılış töreni için kurdele kesimine geçti. Sahneye minik çocukları davet Erdoğan, toplu açılış törenini çocuklarla yaptı.

"BEN SİZİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Tören sırasında çocuklar ile Başkan Erdoğan arasında geçen diyaloglar ise izleyenleri tebessüm ettirdi. Sahneye çıkan minik çocuklardan biri karşısında Başkan Erdoağan'ı görünce heyecanlanarak "Ben sizi ilk defa görüyorum" dedi. Başkan Erdoğan ise kurdele kesim töreni için çocukları uyararak "Ben söylemeden kurdeleleri kesmeyin. Kestikten sonra da bu makası eve götüreceksin. Annenize vereceksiniz" ifadelerini kullandı. Minik çocuk ise "Ben Gazi Ahmet ağabeyime götürürüm" cevabını verdi.

Başkan Erdoğan'ın çocuklarla olan diyaloğu gülümsetti | Video

"KIZLAR SİZ DE ÇEYİZİNİZE KOYACAKSINIZ"

Kurdele kesim törenine geçen Başkan Erdoğan, tüm makasların hatıra olarak evlere götürüleceğini söyledi. Erdoğan, "Kızlar siz de bu makasları çeyizinize koyacaksınız" diyerek sözlerini tamamladı.

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Başkan Erdoğan'ın çocuklarla olan diyaloğu gülümsetti
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