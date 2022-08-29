Belgeli habere müsamere gibi cevap

Bilecik Belediye Başkan Vekili CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın partili ve yakınlarına yaptığı ihale ve iş kıyağını gündeme getiren SABAH, aynı zamanda Subaşı'nın İstanbul'da kaldığı lüks otelin 21 Bin TL'lik faturasını da belediyeye kestirdiğini belgeledi. Sosyal medyada gündem olan haber, yaklaşık 300 bin nüfuslu Bilecik'in de gündemine oturdu.Haberin yayınlanmasından 12 saat sonra kamera karşısına geçen Subaşı, belgelenmiş haberi hiçbir belge gösteremeden ve adeta müsamere çocuğu gibi bir kağıttan okuduğu metinle yalanladı. CHP'li isimlere ve yakın arkadaşlarına yaptığı ihale ve iş kıyaklarını da yalanlayan Subaşı bu açıklamasını da belgeleyemedi. Sosyal medyada fatura skandalına tepki yağdı. Vatandaşlar, ödedikleri vergilerin lüks ve alkollü otel faturalarını karşılamasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Ailesinin bin bir emekle okutabildiği Subaşı'nın, geçim sıkıntısının ne demek olduğunu bildiğini ifade eden Bilecikliler, kendisinin bu kadar lükse düşkün olmasına şaşırdıklarını ve öfkelendiklerini dile getirdi.