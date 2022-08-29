Haberler Gündem Haberleri Büyük taaruzun 100.yılında İstiklal Caddesine bin Türk bayrağı asılacak
Giriş Tarihi: 29.8.2022 20:56

Büyük taaruzun 100.yılında İstiklal Caddesine bin Türk bayrağı asılacak

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Büyük taaruzun 100.yılında İstiklal Caddesine bin Türk bayrağı asılacak

Büyük Taruzun 100.yılı nedeniyle Beyoğlu Belediyesi tarafından bir ilk gerçekleştirilecek. Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Caddesi, 30 Ağustos Zafer Bayramında baştan sona  bin Türk bayrağıyla donatılacak.

26 Ağustos 1922'de Atatürk'ün önderliğinde başlayan Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı, yurdun dört bir yanında büyük coşkuyla kutlanacak. Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde, Beyoğlu'nda da bir ilk yaşanacak.

Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Caddesi, 30 Ağustos Zafer Bayramında baştan sona Türk bayraklarıyla donatılacak. Beyoğlu Belediyesi tarafından iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve bölge esnafının işbirliğiyle yapılan hazırlıklar kapsamında, bin 400 metre uzunluğunda olan caddeye çift taraflı olarak 1000 tane Türk bayrağı asılacak. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramında İstiklal Caddesinde yapılacak basın açıklamasının ardından beraberindeki heyetle birlikte caddeyi gezecek.

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Büyük taaruzun 100.yılında İstiklal Caddesine bin Türk bayrağı asılacak
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