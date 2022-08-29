CHP’li Başkan'ın "asrın projesi" çöktü! 11 milyon liralık proje harabeye döndü

ZEMİN ÇÖKMELERİ APAR TOPAR KAPATILDI

Denize nazır yapılan ancak ne dükkanların ne de oturma alanlarının denizi görmediği için eleştirilen Sosyal Yaşam Merkezinin ilk etabının tamamlandığını müjde diye duyuran CHP'li Başkan Türkyılmaz, geçtiğimiz aylarda tesisler için gösterişli bir açılış yapmıştı. Açılışın ardından tesisler bir türlü halkın kullanımına açılmadı. SABAH, etrafı tel örgülerle kapatılan Sosyal Yaşam Merkezinin temelindeki büyük göçükleri görüntülemiş ve kamuoyuyla paylaşarak, tesislerin neden kullanıma açılamadığını gözler önüne sermişti. Çıkan haberlerin ardından o göçükler, hiçbir teknik analiz yapılmadan doldurulmuştu.

BU KEZ YÜRÜYÜŞ YOLLARI ÇÖKTÜ

Temelde oluşan göçükleri betonla doldurarak yeni taşlarla üstünü kapatan ve vatandaşların canını tehlikeye atan CHP'li Türkyılmaz'ın prestij projesi adeta yerle bir oldu. Tesislerin içinde vatandaşların yürüyüş yapabilmeleri için düzenlenen yollarda 1 metreden daha derin göçükler oluştu. Yapımı tam 7 yıl süren ve 7 günde çöken Sosyal Yaşam Merkezine henüz tek bir adım bile atamayan Mudanyalılar yolların çökmesiyle bir büyük hayal kırıklığına daha uğradı.

İHALEYE ÇIKARILDI KİMSE DÖNÜP BAKMADI

Apar topar ört bas edilen temeldeki çökme haberlerinin ardından Yıldıztepe Sosyal Yaşam merkezindeki 21 dükkan için ihale düzenleyen Hayri Tükyılmaz'a bir darbede girişimcilerden geldi. Düzenlenen dükkan ihalelerine kimse katılmayınca ikinci bir ihale daha düzenlendi. Ancak tesislerin tepelerine çökmesinden endişe duyan girişimci ve işletmeciler, düzenlenen ikinci ihaleye de ilgi göstermedi.

DEPREM GERÇEĞİNE VURGU YAPTI

Mudanya Belediyesinin Memleket Partili Meclis Üyesi Mehmet Er, yollardaki çökmeleri yeri inceleyip tek tek fotoğrafladıktan sonra yaptığı açıklamada, deprem gerçeğine değindi. Er, "Bu göçük ve çökmelere göz yuman, belediyeyi ve yetkilileri bir kez daha uyarmak istiyorum. Hiç kimsenin ve hiç bir partinin siyasi geleceği, insan hayatından daha önemli değildir. Mudanya'mız 1. derecede deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Durduğu yerde zemin çökmeleri yaşanan bu alanda olası büyük bir depremin ardından neler olacağını düşünmek bile istemiyorum" dedi.