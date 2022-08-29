PKK köşeye sıkıştı! PKK’a ait mühimmatlar ele geçirildi

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerince gerçekleştirilen Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucunda PKK terör örgütüne ait sözde bölge cephanesi olarak kullanıldığı tespit edilen Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı mevkiindeki 2 mağara ile sığınakta; 19 Ak-47, 20 kg. TNT, 18 roketatar mühimmatı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.