Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Siyasal mühendislik faaliyetleri Turkuvaz Medya duvarına çarptı

Okan Müderrisoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"2023 yılında kritik bir seçime doğru gidiyoruz. Bu seçim açısından öncelik faktörler nedir? Ekonomi , dezenformasyon ve toplumun sinir uçlarına dokunacak faaliyetler. Esasen seçim takvimi Haziran 2023'e endeksli olmakla birlikte biz Türkiye'nin erkenden bir seçim havasına girdiğini öngörüyoruz. Bugün itibarıyla durum bunu fazlasıyla teyit ediyor. Esasen öngörmekle birlikte zamanlama itibarıyla kayıt dışı siyaset unsurlarının harekete geçme zamanlaması çok önemli ve dikkat çekici.

Ekonomi ile ilgili sorunlar malum. Fakat bu sorunların farkında olan ve özellikle sabit gelirliler, dar gelirliler, toplumun kırılgan dediğimiz en alt gelir grubundaki kesimler; esnaf, çiftçi bütün bunları rahatlatmaya dönük, gençlerin problemlerini çözmeye dönük bir dizi tedbir hayata geçiyor.

Dolayısıyla enflasyon düşünceye kadar toplumu rahatlatacak adımlar, siyaseten hükümetle hesaplaşma niyetinde olanların elindeki argümanların önemlice bir bölümünü elinden aldı.

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Toplumun sinir uçları deyince, Cemevlerine yönelik saldırılara özellikle dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız çok proaktif bir tavır sergiledi. Hem İçişleri Bakanlığı, güvenlik ve istihbarat birimleri konuya en üst düzeyde müdahil oldu. Yargı kurumu devreye girdi. Sayın Cumhurbaşkanı doğrudan hem Ankara'da Cemevi ziyaretinde bulundu hem Hacıbektaş'a giderek 84 milyonun bir ve beraber olduğu mesajını verdi.

Geriye dezenformasyon ve milli medya kaldı. Milli medya derken ilk hedefin Turkuvaz Medya olabileceğini görebiliyorduk. Çünkü şu ana kadar dezenformasyonun tüm araçlarına, yöntemlerine karşı toplumu hem sağduyuya davet eden hem olayın gerçek ya da arka planını ortaya koyabilen bir medya organıdır.

"SON DERECE MÜTEVAZİ ŞARTLARDA YAŞAYAN BİR İSİM"

Dolayısıyla Sayın Serhat Albayrak, kamuoyu önünde bir isim değildir. Son derece mütevazi şartlarda yaşayan bir isim. Ben tanıdığım sınırlar içinde söylüyorum. Uzun süredir Ankara'da yöneticilik yapıyorum. Açıkçası şahsi bilgi sınırlarım içinde kendisine bu anlamda kefil olabilirim. Benim gördüğüm, karmaşık, alengirli işlerin içinde bir çizgisi olmadığı.

Sayın Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ayrıldığı süreci düşünün. Türkiye Ekonomi Programı'na geçilirken, aslında Sayın Albayrak'ın uyguladığı modele karşı çıkanlar, bugün haksızlık yaptıklarının farkındalar.

Bugün Turkuvaz Medya, toplumun en geniş kesimlerine, kılcal damarlarına kadar ulaşabiliyor. İddiası var; sorgulama yapıyor, eleştirileri ortaya koyuyor. Toplumun moralini çökerterek buradan siyaset üretmeye, toplumsal mühendislik yapmaya çalışanlara karşı alternatif yayın yapıyor.