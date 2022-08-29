Son dakika: Muhalefetin ’Kimse kullanmıyor’ algısına rakamlarla yanıt! İşte Çanakkale 1915 Köprüsü’nden geçen araç sayısı...

'MEGA PROJELERE ODAKLANDIK'

'Durmak yok, yola devam' anlayışıyla 7 gün 24 saat çalıştıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Günübirlik tartışmalar yerine, mega projelere odaklandık. Dünyanın gıpta ile baktığı projeleri hayata geçirdik. Milletimizin geleceği için çalışıyoruz. Milletimize en iyisini sunmaya, sadece bugünü değil, geleceği aydınlatacak eserleri bir bir hayata geçirmek için çalışıyoruz. Birileri; hesap, kitap yapmadan, yalan yanlış bilgi ve belgelerle, hayata geçirdiğimiz projelerin üretim, istihdam, ihracat ve kalkınmaya olan katkılarını hiçe saymaya çalışıyor. Tek umutları yalandır, iftiradır, çamur atmaktır. Tabii ki projelerimizle ilgili yalan yanlış iftiralara, bu acizliğe gereken cevabı veriyor, milletimizin de neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt ettiğini gayet iyi biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.