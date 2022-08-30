Aklınızı başınıza alın, 30 Ağustos’tan beter olur

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bahçeli yayımladığı mesajında, Yunanistan ve ABD'ye sert tepki göstererek, "Büyük Zaferimizi hazmedemeyen, taarruz gücümüzü çekemeyen, vatanımızdan süpürülmeyi kabullenemeyen, denize dökülmeyi nefislerine yediremeyen alçaklar sürüsü, tahrik ve tahrip kampanyalarına bazen ara, bazen de hız vermişlerdir. (...) Dileğim Yunan halkına musallat olan mevcut hükümetin aklını başına alması, çılgınlık peşinde koşmaktan acilen ve derhal vazgeçmesidir. Aksi halde ödeyecekleri bedelin 1922'nin 30 Ağustos'undan çok daha ağır olması kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeği olarak tezahür edebilecektir" dedi.