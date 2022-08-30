Bitlis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Atatürk Mahallesinde bulunan Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, askeri erkan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saat 09:00'da başlayan törenlerde Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma ise Bitlis Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hüsamettin Boylukaya tarafından yapıldı. Program Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın makamında tebriklerin kabulünün ardından sona erdi.