Bu asrı Türkiye yüzyılı yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya ve Afyonkarahisar'daki 30Ağustos Büyük Zafer'in 100'üncü yıl etkinlikleri ve toplu açılış törenlerine katıldı. Erdoğan iki ilde yaptığı konuşmalarda özetle şunları söyledi:Milli Mücadele ile asırlardır tükenmeyen bir kin ve hırsla bizi bu topraklardan atmak isteyenlere Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha ilan ettik. İstiklal mücadelesini Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'ya taşıyan milletimiz varını yoğunu ortaya koyarak hazırladığı ordusuyla, Kocatepe ve Dumlupınar'da yeni bir destanın girizgâhını yapmıştır.Düşmanın makinelisi, topu bizden çoktu ama askerimizin iman dolu yüreği bu eksiklerin hepsini fazlasıyla telafi ediyordu. Nitekim Yunan ordusu çekilirken 200 bin kişilik kuvvetinin yüzde 65'ini Afyon- Kütahya hattında zayiat olarak bırakmıştır. Bu millet o imanlı yürekleriyle, imansızları İzmir'den denize döktü.Türk'ün ölüm fermanı olarak tedavüle sokulan Sevr'i milletimiz, kanıyla canıyla yırtarak müstevilerin suratına çarpmıştır. Türk'ün esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini, 26 Ağustos'ta Afyon'da başlayıp, 9 Eylül'de İzmir'de sona eren bu kıyamla tüm dünyaya ilan ettik.Yaşadığımız onca hadiseye rağmen hedefleri adım adım hayata geçirdik, eksikleri de süratle tamamlıyoruz. Oyunları milletimizle bozduk. Biz hedeflere doğru yürüyüşümüze asla ara vermedik. 2053 vizyonumuzu oluşturuyoruz. 2071 idealimiz gelecek. İçinde bulunduğumuz asrı da Türkiye yüzyılı haline getirmekte kararlıyız.Dünyanın 34 farklı ülkesine yayılmış 78 Türk şehitliğinin her biri milletimizin hak, adalet ve hürriyet yolunda verdiği mücadelenin sembolüdür. Bunun için "Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir" diyoruz.Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem de hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak.Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğimize yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatip okullarımızı da hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. 2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar. Uyanık olacak ve buna fırsat vermeyeceğiz.Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sayısını süratle 2-3 bine çıkaracağız. Yılbaşından sonra ekonomik tedbirlerin ve politikalarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz. Biraz sabır ve daha çok destek istiyorum. Küresel gelişmelerde Türkiye'yi dünyanın en stratejik ülkesi haline getirdik. Ekonomilerdeki küresel fırtınadan da en az kayıpla çıkacağız.Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda " Büyük Zafer'le birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Son olarak 15 Temmuz gecesi yaşananlar, Büyük Taarruz'a ilham veren sarsılmaz iradenin kalplerde halen canlı olduğunu tekrar göstermiştir. Türkiye, mazisinden aldığı güçle, aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır" dedi.Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 30 Ağustos'ta Devlet Mezarlığı'nda düzenlenecek anma töreni ile Külliye'deki tebrik törenine ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne, Milli Mücadele kahramanlarının torunları da davet edildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün dayısının torunu Feyzullah Aldırma ve eşi Ayşe Hülya Aldırma da davetliler arasında.BAŞKAN Erdoğan, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki Zafer Camisi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Erdoğan, caminin açılışında yaptığı konuşmada, Kütahya ve Afyonkarahisar illerinin Büyük Zafer'in mütemmim cüzlerinden olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere şehitleri rahmetle yâd eden Erdoğan, "Böyle bir zafer kentine, böyle bir kıtaya gerçekten böyle bir eser de yakışırdı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.UŞAK'TA düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" gösterisini yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile izledi. Ata Park Meydanı'nda sahne alan topluluk, Milli Mücadele'de yaşanılan duygu dolu anları canlandırarak seyirciyi ağlattı.