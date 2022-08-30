Bu asrı Türkiye yüzyılı yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya ve Afyonkarahisar'daki 30
Ağustos Büyük Zafer'in 100'üncü yıl etkinlikleri ve toplu açılış törenlerine katıldı. Erdoğan iki ilde yaptığı konuşmalarda özetle şunları söyledi:
MİLLETİN UYANIŞI:
Milli Mücadele ile asırlardır tükenmeyen bir kin ve hırsla bizi bu topraklardan atmak isteyenlere Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha ilan ettik. İstiklal mücadelesini Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'ya taşıyan milletimiz varını yoğunu ortaya koyarak hazırladığı ordusuyla, Kocatepe ve Dumlupınar'da yeni bir destanın girizgâhını yapmıştır.
İMAN DOLU YÜREK:
Düşmanın makinelisi, topu bizden çoktu ama askerimizin iman dolu yüreği bu eksiklerin hepsini fazlasıyla telafi ediyordu. Nitekim Yunan ordusu çekilirken 200 bin kişilik kuvvetinin yüzde 65'ini Afyon- Kütahya hattında zayiat olarak bırakmıştır. Bu millet o imanlı yürekleriyle, imansızları İzmir'den denize döktü.
SEVR'İ MÜSTEVLİLERİN SURATINA ÇARPTIK:
Türk'ün ölüm fermanı olarak tedavüle sokulan Sevr'i milletimiz, kanıyla canıyla yırtarak müstevilerin suratına çarpmıştır. Türk'ün esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini, 26 Ağustos'ta Afyon'da başlayıp, 9 Eylül'de İzmir'de sona eren bu kıyamla tüm dünyaya ilan ettik.
OYUNLARI MİLLETİMİZLE BOZDUK:
Yaşadığımız onca hadiseye rağmen hedefleri adım adım hayata geçirdik, eksikleri de süratle tamamlıyoruz. Oyunları milletimizle bozduk. Biz hedeflere doğru yürüyüşümüze asla ara vermedik. 2053 vizyonumuzu oluşturuyoruz. 2071 idealimiz gelecek. İçinde bulunduğumuz asrı da Türkiye yüzyılı haline getirmekte kararlıyız.
TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİTLİĞİ:
Dünyanın 34 farklı ülkesine yayılmış 78 Türk şehitliğinin her biri milletimizin hak, adalet ve hürriyet yolunda verdiği mücadelenin sembolüdür. Bunun için "Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir" diyoruz.
HESAP VERECEKLER:
Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem de hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak.
BAYAT SENARYOLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ:
Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğimize yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatip okullarımızı da hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. 2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar. Uyanık olacak ve buna fırsat vermeyeceğiz.
EKONOMİK TEDBİRLERİN OLUMLU ETKİLERİNİ GÜNLÜK HAYATTA GÖRECEĞİZ
Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sayısını süratle 2-3 bine çıkaracağız. Yılbaşından sonra ekonomik tedbirlerin ve politikalarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz. Biraz sabır ve daha çok destek istiyorum. Küresel gelişmelerde Türkiye'yi dünyanın en stratejik ülkesi haline getirdik. Ekonomilerdeki küresel fırtınadan da en az kayıpla çıkacağız.
BÜYÜK TAARRUZ'A İLHAM VEREN İRADE, VARLIĞINI 15 TEMMUZ'DA GÖSTERDİ
Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda " Büyük Zafer'le birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Son olarak 15 Temmuz gecesi yaşananlar, Büyük Taarruz'a ilham veren sarsılmaz iradenin kalplerde halen canlı olduğunu tekrar göstermiştir. Türkiye, mazisinden aldığı güçle, aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır" dedi.
KAHRAMANLARIN TORUNLARIYLA KUTLAMA
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 30 Ağustos'ta Devlet Mezarlığı'nda düzenlenecek anma töreni ile Külliye'deki tebrik törenine ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne, Milli Mücadele kahramanlarının torunları da davet edildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün dayısının torunu Feyzullah Aldırma ve eşi Ayşe Hülya Aldırma da davetliler arasında.
ASKERİ BİRLİKTEKİ ZAFER CAMİSİ'Nİ İBADETE AÇTI
BAŞKAN Erdoğan, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki Zafer Camisi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Erdoğan, caminin açılışında yaptığı konuşmada, Kütahya ve Afyonkarahisar illerinin Büyük Zafer'in mütemmim cüzlerinden olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere şehitleri rahmetle yâd eden Erdoğan, "Böyle bir zafer kentine, böyle bir kıtaya gerçekten böyle bir eser de yakışırdı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.
AĞLATAN GÖSTERİ
UŞAK'TA düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" gösterisini yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile izledi. Ata Park Meydanı'nda sahne alan topluluk, Milli Mücadele'de yaşanılan duygu dolu anları canlandırarak seyirciyi ağlattı.