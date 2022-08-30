Büyük Zafer’in 100. yılı coşkuyla kutlandı

Tören Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın Nevşehir Valiliği önünde bulunana Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Vali Becel, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kompleksi 2 Nolu sahada devam eden törene Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Becel ve Başkan Savran, törene katılanların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Okunan şiirlerin ardından Nevşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okçuluk, tekvando ve jimnastik takımlarının gösterisinin ardından Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) eğitim gören köpeklerin gösterisi büyük ilgiyle izlendi.

Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.