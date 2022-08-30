En uzun nöbet 4. yılına giriyor

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlununHDP'liler aracılığıyladağa kaçırıldığını belirterek2019'da, HDP İl Başkanlığıbinası önünde oturma eylemibaşlattı. Kararlı mücadelesiyleeylemi sonuç veren Akar,24 Ağustos'ta evladına kavuştu.Bu mücadele, benzer acıyıyaşayan diğer ailelere de örnekoldu. Umutları artan ailelerin3 Eylül 2019'da başlattığı oturmaeylemine katılım gündengüne arttı. Yaz kış, yağmurçamur demeden eylemlerinisürdüren aileler, koronavirüssalgını döneminde bilegerekli tedbirleri alıp eylemlerindenvazgeçmedi. Aileleri,Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan ve eşi Emine Erdoğanbaşta olmak üzere bakanlar,milletvekilleri, sivil toplumkuruluşları da ziyaret ederekdestek verdi.Toplumun her kesiminden binlerce kişinin ziyaret ettiği annelerin eylemi sınırları da aşarak önce Almanya'da, ardından İzmir, Şırnak, Van, Muş ve Hakkâri'de devam etti. Önceleri anneleri tehdit eden HDP, kararlı mücadele karşısında il binasının kepenklerini kapatıp terk etti. Bir kişi ile başlayan eylem, 303 kişiye ulaştı. Eylem sayesinde 37 aile evlatlarına kavuştu.