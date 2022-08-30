En uzun nöbet 4. yılına giriyor

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun
HDP'liler aracılığıyla
dağa kaçırıldığını belirterek
2019'da, HDP İl Başkanlığı
binası önünde oturma eylemi
başlattı. Kararlı mücadelesiyle
eylemi sonuç veren Akar,
24 Ağustos'ta evladına kavuştu.
Bu mücadele, benzer acıyı
yaşayan diğer ailelere de örnek
oldu. Umutları artan ailelerin
3 Eylül 2019'da başlattığı oturma
eylemine katılım günden
güne arttı. Yaz kış, yağmur
çamur demeden eylemlerini
sürdüren aileler, koronavirüs
salgını döneminde bile
gerekli tedbirleri alıp eylemlerinden
vazgeçmedi. Aileleri,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
başta olmak üzere bakanlar,
milletvekilleri, sivil toplum
kuruluşları da ziyaret ederek
destek verdi.
37 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Toplumun her kesiminden binlerce kişinin ziyaret ettiği annelerin eylemi sınırları da aşarak önce Almanya'da, ardından İzmir, Şırnak, Van, Muş ve Hakkâri'de devam etti. Önceleri anneleri tehdit eden HDP, kararlı mücadele karşısında il binasının kepenklerini kapatıp terk etti. Bir kişi ile başlayan eylem, 303 kişiye ulaştı. Eylem sayesinde 37 aile evlatlarına kavuştu.