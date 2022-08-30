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Giriş Tarihi: 30.8.2022

En uzun nöbet 4. yılına giriyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
En uzun nöbet 4. yılına giriyor

Diyarbakır’da, PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 4’üncü yılına giriyor

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirterek 2019'da, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. Kararlı mücadelesiyle eylemi sonuç veren Akar, 24 Ağustos'ta evladına kavuştu. Bu mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer ailelere de örnek oldu. Umutları artan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine katılım günden güne arttı. Yaz kış, yağmur çamur demeden eylemlerini sürdüren aileler, koronavirüs salgını döneminde bile gerekli tedbirleri alıp eylemlerinden vazgeçmedi. Aileleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları da ziyaret ederek destek verdi.

37 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Toplumun her kesiminden binlerce kişinin ziyaret ettiği annelerin eylemi sınırları da aşarak önce Almanya'da, ardından İzmir, Şırnak, Van, Muş ve Hakkâri'de devam etti. Önceleri anneleri tehdit eden HDP, kararlı mücadele karşısında il binasının kepenklerini kapatıp terk etti. Bir kişi ile başlayan eylem, 303 kişiye ulaştı. Eylem sayesinde 37 aile evlatlarına kavuştu.

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En uzun nöbet 4. yılına giriyor
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