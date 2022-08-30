Faruk Fatih’in avukatından ilk açıklama “Çok sürmeyecektir”

Avukat Sevgi Erarslan sabah saatlerinde müvekkili Faruk Fatih Özer'in yakalandığı bilgisini alarak bu durumu teyit ettiklerini belirtti. Thodex davasına ilişkin mağdurların yarısından fazlasının zararının giderildiğini belirten Erarslan, "Müştekilerin MASAK raporunun yarıdan fazlasına denk gelen zarar miktarlarının da ödemesi yapılmıştır. Müvekkil Türkiye'ye getirilir getirilmez daha detaylı bilgide bulunacağız" dedi. Müvekkilinin ne zaman ülkeye getirilmesinin planlandığı soruya ise avukat Erarslan "çok sürmeyecektir" yanıtını verdi.