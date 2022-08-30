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Giriş Tarihi: 30.8.2022 18:55 Son Güncelleme: 30.8.2022 19:06

Faruk Fatih’in avukatından ilk açıklama “Çok sürmeyecektir”

ARZU KAYA ARZU KAYA
Faruk Fatih’in avukatından ilk açıklama “Çok sürmeyecektir”

356 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanmasının ardından gözler avukatlarının sürece ilişkin yapacağı açıklamaya çevrildi. Açıklama avukatı Sevgi Erarslan’dan geldi. Erarslan müvekkilinin ne zaman getirileceği sorusuna yanıt verirken Özer’in talimatları doğrultusunda mağdurların yarısının zararının giderildiğini söyledi.

Avukat Sevgi Erarslan sabah saatlerinde müvekkili Faruk Fatih Özer'in yakalandığı bilgisini alarak bu durumu teyit ettiklerini belirtti. Thodex davasına ilişkin mağdurların yarısından fazlasının zararının giderildiğini belirten Erarslan, "Müştekilerin MASAK raporunun yarıdan fazlasına denk gelen zarar miktarlarının da ödemesi yapılmıştır. Müvekkil Türkiye'ye getirilir getirilmez daha detaylı bilgide bulunacağız" dedi. Müvekkilinin ne zaman ülkeye getirilmesinin planlandığı soruya ise avukat Erarslan "çok sürmeyecektir" yanıtını verdi.

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Faruk Fatih’in avukatından ilk açıklama “Çok sürmeyecektir”
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