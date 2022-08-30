Kayseri’de 30 Ağustos konserinde Murat Kekilli sahne aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100 Yıldönümü Kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinliklerle Kayserililere 30 Ağustos'un coşkusunu yaşatıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı Konserleri başladı. İlk olarak Talas Paraşüt İndirme Alanında sanatçı Murat Kekilli konser verdi. Sergilediği sahne performansıyla Kayserililere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Kekilli, ilk parçasını seslendirdikten sonra "Muhteşem bir şey, bir Zafer Bayramı'na denk geliyoruz. Bizi sizlerle buluşturduğu için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Coşkulu kalabalığa seslenen sanatçı Kekilli, "Sanat enteresan bir şey, rahmetli Neşet baba seyircilerden şunu çıkarabilir miyim diye izin istiyordu değil mi? Biz de bize model, ışık olan insanlara uyuyoruz ve yüksek müsaadelerinizi istiyoruz" diyerek ceketini çıkararak, sevilen parçalarını seslendirdi. Konser devam ederken, sahnede bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç gençlere seslenerek, "Sevgili gençler, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını rahmetle anarken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı da yürekten tebrik ediyorum" dedi.

GENÇLERE MÜJDELER VERDİ

Başkan Büyükkılıç, kütüphaneler şehri Kayseri'ye onuncu kütüphanenin yapılacağı müjdesini de konserde vererek, "Kayseri'mizi kütüphaneler şehri yapmaya çalışıyoruz. Donanımlı gençlerimiz olsun diye dokuzuncu kütüphanemizi açtık, onuncu kütüphanemizin temelini attık. Millet Bahçesi içinde inşallah günün koşullarına uygun, gururumuz olacak bir kütüphane ile siz gençlerimizi buluşturacağımızın müjdesini şimdiden veriyorum. Bu eğitim ve öğretim yılında gençlere müjdeler verelim dedik. Ulaşımda 155 TL olan indirimli abonman biletini 100 TL'ye çektik, yeter ki siz var olun, bizim onurumuz, gururumuzsunuz. Üniversitede okuyan öğrencilerimizin su paralarının yüzde 50'sini Kayseri Büyükşehir Belediye olarak biz ödeyelim dedik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde, spor tesislerinde gençlerimize yüzde 25 indirim dedik. Kütüphanelerimizde çay, çorba bedava dedik. Müjdeler adeta yağıyor, biz sizleri çok seviyoruz. Kayseri, 5 üniversitesi var, 80 bin öğrencisi var, 10 bin öğrenciye eğitim yardımı veriyoruz. Üniversite öğrencilerimizin çamaşırlarını kirletmek onlardan, yıkamak bizden dedik. Sizlerin başımızın tacı olması için ne gerekiyorsa onu yapacağız, hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Konuşmaların ardından sanatçı Murat Kekilli'ye el emeği kilim hediye eden Büyükkılıç, "Size fahri hemşehri beratı vermemiz lazım. El emeği, göz nuru, 16 ilçemizin güzel insanlarının dokuduğu, KAYMEK kurslarından dokunmuş olan kilimi sizlere hediye ediyoruz" dedi.