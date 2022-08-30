Midyat’ta Zafer Bayramı coşkusu

Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgal edilen Türk topraklarının özgürlüğüne kavuştuğu ve Türk Milleti'nin bağımsızlığının tüm dünyaya ilan edildiği Büyük Taaruz'un 100'üncü yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı, Midyat Kaymakamlığı'nca düzenlenen törenle kutlanıyor. Tören kapsamında Resmî kurumlar ve işyerleri Türk bayraklarıyla donatıldı.

Törene Kaymakam Ahmet Solmaz, Garnizon Komutanı Albay Nuri Işık, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Abdullah Aydoğan, Ak Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, askeri ve mülki yetkililer ile şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kutlamada, Hükümet Konağındaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Milleti'nin Zafer Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra Garnizon Komutanlığı'ndan Teğmen Serkan Sözer, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaptı. Konuşmanın ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile Kaymakam Ahmet Solmaz, Garnizon Komutanı Albay Nuri Işık, Belediye Başkanı Veysi Şahin, tebrikleri kabul etti.