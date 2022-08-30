Montrö tarifesi her yıl güncellenecek

Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınacak vergi ve harçlara ilişkin ücretlerde esas teşkil eden "Altın Frank"ın değeri her yıl 1 Temmuz tarihi itibarıyla güncellenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ticaret gemilerinin Türk Boğazları'nda geçiş serbestisi ilkesi korunmakla birlikte, Boğaz geçiş rejimi Türkiye'nin güvenliği dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Türk Boğazları'ndan geçecek gemilerin ödeyeceği sağlık denetimi hizmeti, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti ücretlerine esas olacak "Altın Frank" değerinin güncellenmesi kararlaştırıldı. Buna göre, 1983 yılında 1 indirimli Altın Frank değeri "0.8063 ABD doları" iken 7 Ekim 2022'den itibaren uygulanmak üzere "4.08 ABD Doları" olarak güncellendi. Böylece, halihazırda uğraksız geçen gemilerden alınmakta olan fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti ücretleri 5 katına çıkarıldı. Tarifelerin ise her yıl güncelleneceği açıklandı.