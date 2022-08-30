Siirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Kutlama törenleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtında çelenk sunumuyla başlayıp, aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çelenk sunma töreninin ardından, Vali Hacıbektaşoğlu törene katılan öğrencileri, vatandaşları ve güvenlik güçlerini selamlayarak, bayramlarını kutladı.

Çelenk sunma töreninin ardından, eski Valilik Makamında düzenlenen tebrikat törenine geçildi. Halkın bayramını kutlayan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, tebrikleri kabul etti.

Tebriklerin kabulüyle başlayan kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi meydanında devam etti. Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın '30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajının okunması devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verildi: "Bugün, Büyük Zafer'in 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milletimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir yanında hayatlarını idame ettiren tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bayram sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz, her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini, 30 Ağustos 1922'de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirmiştir. Büyük Zafer'le birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir.

30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk Milleti'nin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur. Milletimiz, düşman boyunduruğu altında bir gün bile kalmaktansa, ölümü öldüren bir cesaretle şehadete yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Son olarak 15 Temmuz gecesi yaşananlar, Büyük Taarruz'a ilham veren sarsılmaz iradenin kalplerde halen canlı olduğunu tekrar göstermiştir. Türkiye, mazisinden aldığı güçle, aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tüm insanlığı derinden sarsan koronavirüs salgınını başarıyla yöneten ülkemiz, küresel ekonomik krizi de fırsata çeviren adımlar atmaktadır.

Artan üretim kapasitesi, her ay rekorlar kıran ihracatı, savunma sanayiinde hayata geçirdiği projeleri ve bölgesel sorunların çözümünde üstlendiği sorumluluklarla Türkiye, yenidünya sisteminde hak ettiği yeri almaktadır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz 'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum. Vatanımız uğruna bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Tören, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Valiliği temsilen yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı halk dansları ekibinin gösterisi büyük bir beğeni topladı.

Coşku içinde kutlanan törenler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurslara katılan öğrencilerin ve gençler ile 3. Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı askeri birliklerin görkemli resmi geçidi ile sona erdi.

Kutlama programına, Vali/Belediye Başkanı V. Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu Hanımefendi, Siirt Ak Parti Milletvekili Osman Ören, Garnizon Komutan Vekili Muhabere Yarbay Hüseyin Altınışık, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Mehmet Çetiner, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Baro Başkanı Av. Kenan Bilge, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Zekeriya Tor, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, kurum müdürleri, askeri erkân, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.