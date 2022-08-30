Şırnak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Şırnak'taki kutlamaya Vali Osman Bilgin, 23'üncü Piyade Tümen Komutan Tümgenera Halil Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile kamu kurumlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kutlama programı, şiirlerin okunmasının ardından jimnastik ve halk oyunları gösterisiyle devam edildi.

Programın ardından resmi geçit töreni yapıldı. Resmi geçit töreninde Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'na bağlı komandoları geçişi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Jandarmalardan sonra Jandarma Kirpi araçları ve resmi araçlar geçiş yaptı.