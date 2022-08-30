Haberler Gündem Haberleri Şırnak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Giriş Tarihi: 30.8.2022 13:51

Şırnak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Şırnak’taki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Buradaki törenin ardından kutlamalar, Kent Meydanı’nda devam edildi.

Şırnak'taki kutlamaya Vali Osman Bilgin, 23'üncü Piyade Tümen Komutan Tümgenera Halil Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile kamu kurumlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kutlama programı, şiirlerin okunmasının ardından jimnastik ve halk oyunları gösterisiyle devam edildi.

Programın ardından resmi geçit töreni yapıldı. Resmi geçit töreninde Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'na bağlı komandoları geçişi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Jandarmalardan sonra Jandarma Kirpi araçları ve resmi araçlar geçiş yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA